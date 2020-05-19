Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 19 Mayıs güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 378 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1740 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1734 dolardan işlem görüyor.Fon Yöneticisi Baştürk, "Gram altın özelinde 370 TL’yi önemli bir destek olarak izliyorum. Bu destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı verebilir" dedi.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 383 lira seviyesinde hareket ederken; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bu güne yatay seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 377.00 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 385.00 lira seviyesini gördü.

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Gram altın saat 15.08 itibarıyla yüzde 1.25 oranında düşüşle 378.77 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1740 dolar seviyesine kadar yükselerek şu sıralarda yüzde 0.16 oranında yükselişle 1734 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 494 liradan alıcı buldu.

GRAM ALTINDA 370 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ DESTEK

Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi

Yurtiçi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde gram altının 380 TL altını test ettiğini gördük. Özellikle dolar kurunda 6.80 TL’ye doğru yaşanan gerileme gram altını da baskıladı.

Dolar kurunda, aşağı yönde hareketlerin ön planda olduğunu görmekteyiz. Burada özellikle TL tarafında bir pozitif ayrışmadan bahsetmek mümkün. Hem gelen kar satışları hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) diğer ülke merkez bankalarıyla yapması beklenen swap anlaşması beklentileri TL’yi pozitif kılıyor. Burada 6.80 TL üzerinde kalınıp kalınmayacağı önemli olacaktır.

Ons altın tarafında ise dalgalı bir seyir var. Coronavirus’e yönelik aşı bulunma beklentileriyle birlikte küresel borsalar dün çok sert yükseldi. Artan iştah ise ons altını baskıladı. Bu aşamada bir bant hareketi görebiliriz. Aşağıda 1717 yukarıda ise 1750 sınırları baz alınarak dalgalı bir seyir bizi bekliyor olabilir. Bu aşamada düşüşler ana destek bölgesinden alım fırsatları verebilir.

Gram altındaki seyri dolar kurundaki gelişmeler belirleyecek gibi gözüküyor. Gram altın özelinde 370 TL’yi önemli bir destek olarak izliyorum. Bu destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

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