Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 9 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları haftanın son işlem gününde tarihi rekor seviyesini yenilerken, şu dakikalarda 488 TL seviyesinde hareket ediyor. Ons altın ise gün içerisinde en yüksek 1918 dolar seviyesini görürken; şu sıralarda 1917 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın tarihi rekor seviyesini 489.36 TL seviyesine taşırken, gün içinde en düşük 483.21 TL seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.52 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 1.12 oranında yukarıda bulunurken 488.80 TL seviyesinde hareket ediyor. Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1918 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 1.24 oranında yükselişle 1917 dolardan işlem gördü.

ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmeler piyasaların dikkatinde kalmaya devam edecek.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ İSTEĞİ SÜRÜYOR

Ziraat Yatırım

Risk iştahındaki iyimserliğin ve dolardaki baskının devam etmesiyle değerli madende yükseliş isteği sürüyor. Şu aşamada, risk iştahını bozacak negatif bir gelişme gözlenmedikçe Ons Altın 1.896 desteğinin üzerinde tutunarak önemli gözüken 1.923 direncini zorlayabilir. Diğer yandan, 1.896 desteğinin altında yaşanabilecek bir sarkmada 1.882 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir.

ONS ALTIN İÇİN İLK DİRENÇ 1.923 DOLAR

InvestAZ Yatırım

Ons altın Güne 1.894 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.917 en düşük 1.893 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.914 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.923 seviyelerinde.

Destek: 1.899 – 1.885

Direnç: 1.923 – 1.931

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