Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 398 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1815 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1806 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 399 lira seviyesinde hareket ederken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye piyasaların kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda en düşük 398.16 lira seviyesini, en yüksek ise 400.70 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 15.16 itibarıyla yüzde 0.12 oranında düşüşle 398.74 lira seviyesinde hareket etti.

Altının ons fiyatı, bugün 1815 dolar seviyesini görerek yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken; şu dakikalarda ise yüzde 0.18 oranında düşüşle 1806 dolardan işlem gördü.

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Analistler, ABD-Çin geriliminin jeopolitik risk algısını artırarak güvenli limanlara yönelimi beraberinde getirdiğini belirterek, buna karşın Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin altının onsunda aşağı yönlü fiyatlamalara neden olduğunu söyledi.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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