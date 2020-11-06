Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 6 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 527 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1939 dolardan işlem görüyor.

Ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanımını sürdüren altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 525 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 523.77 lira seviyesini, en yüksek ise 528.22 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.13 itibarıyla yüzde 0.07 oranında düşüşle 527.06 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 857 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 526 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1951 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.48 oranında yükselişle 1939 dolardan işlem gördü.

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