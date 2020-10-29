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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları 29 Ekim

29.10.2020 - 12:06 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları 29 Ekim

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 502 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1879 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Türkiye piyasalarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu bugün gram altın uluslararası piyasalarda, en yüksek 503.26 lirayı görürken; en düşük ise 496.48 lirayı gördü. Altının gram fiyatı, saat 12.02 itibarıyla yüzde 0.80 oranında yükselişle 502.43 lira seviyesinde bulunuyor.

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Yatırımcıların dolar talebinin artması ve dolar endeksinin yaklaşık 10 günün en yüksek seviyesine çıkması ile dün altının ons fiyatı da sert düştü. Altının ons fiyatı, dün 1.869 dolarla son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün içerisinde en yüksek 1885 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1879 dolardan işlem gördü.

ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa bağlı olarak gündeme gelen sıkı tedbirler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin yanı sıra artan Kovid-19 vaka sayılarının ekonomilere yansımasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcı risk algısını artırdığını, bu durumun varlık fiyatlarında dalgalanmaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün yurt içi piyasaların tatil dolayısıyla işleme kapalı olduğunu, yurt dışında ise ECB faiz kararı ile ABD'de büyüme verisinin beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların üzerinde kalınması halinde 1.920 doların direnç, altına inilmesi durumunda ise 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1.870 dolar seviyesinin destek olarak izleneceğini bildirdi.


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