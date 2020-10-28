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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim altın fiyatları

28.10.2020 - 11:16 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 505 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını 3.395 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 501,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.06 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,84 üzerinde 505,70 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.395 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,27 altında 1.902 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, altının ons fiyatının ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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