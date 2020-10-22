Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, 22 Ekim altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 481 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1919 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 481 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 479.84 lira, en yüksek ise 484.02 lira seviyesini görürken; saat 10.29 itibarıyla yüzde 0.35 oranında düşüşle 481.79 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 261 liradan satılıyor.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1926 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.25 oranında yükselişle 1919 dolardan işlem gördü.

Etiketler