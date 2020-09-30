‹ Önceki Haber Piyasalarda gündem yoğun! Bunlar takip edilecek Piyasalarda gündem yoğun! Bunlar takip edilecek Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Eylül altın fiyatları

30.09.2020 - 09:38 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 472 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1888 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanımını sürdüren gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 476 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 471 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 470.48 lira, en yüksek ise 477.71 lira seviyesini görürken; saat 09.35 itibarıyla yüzde 0.75 oranında düşüşle 472.89 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 778 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 201 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1899 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.54 oranında düşüşle 1888 dolardan işlem gördü.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.123 Değişim: 0,00% Hacim : 22.672 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 29.09.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,7800 Değişim: -0,47%
Düşük 7,7464 30.09.2020 Yüksek 7,8384
Açılış: 7,8168
9,1263 Değişim: -0,57%
Düşük 9,0991 30.09.2020 Yüksek 9,2060
Açılış: 9,1787
472,12 Değişim: -0,93%
Düşük 470,49 30.09.2020 Yüksek 477,72
Açılış: 476,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.