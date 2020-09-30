Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 472 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1888 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanımını sürdüren gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 476 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 471 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 470.48 lira, en yüksek ise 477.71 lira seviyesini görürken; saat 09.35 itibarıyla yüzde 0.75 oranında düşüşle 472.89 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 778 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 201 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1899 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.54 oranında düşüşle 1888 dolardan işlem gördü.

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