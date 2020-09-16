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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? !6 Eylül altın yorum, güncel altın fiyatları

16.09.2020 - 09:55 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? !6 Eylül altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 472 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1963 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1960 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Altının 1950 – 1980 dolar aralığı üzerinde kalıcılık sağlaması konusu önemli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 470 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 471 liradan başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 469.66 lira, en yüksek ise 472.62 lira seviyesini görürken; saat 09.51 itibarıyla yüzde 0.34 oranında yükselişle 472.33 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 163 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1963 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.35 oranında yükselişle 1960 dolardan işlem gördü.

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1950 – 1980 DOLAR ARALIĞI ÜZERİNDE KALICILIK ÖNEMLİ
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Yatırımcıların dikkatlerini Fed'in kritik toplantısının sonuçlarına çevirmesiyle altın fiyatları sakin bir seyir izliyor. Bu toplantıda, Fed'in ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için daha fazla destek verip vermeyeceğine ve politika yapıcıların "ortalama" enflasyonu hedefleyerek başlatılan yeni stratejiye nasıl yanıt vereceğine dair işaretler ele alınacak. Aksiyon beklenmiyor, Powell’ın yeni ortalama enflasyon stratejisine ilişkin olarak açıklayacağı ayrıntılar önemli olacaktır.

Tabii ekonomik projeksiyonların ve nokta grafiğinin güncellenmesiyle Fed’in önümüzdeki 2-3 yıl içinde parasal genişleme ve faizler açısından nasıl bir pozisyon içinde olacağı anlaşılacak. Küresel merkez bankaları konjonktürü açısından önemli… Varlık fiyatları yükseldikçe, gelir zorlukları ekonomiyi baskıladıkça ve arz yönlü baskılar arttıkça Fed’in eşi benzeri görülmemiş politikalarının ağırlığı da artmaktadır. Çok güvercin tonda geçecek bir toplantı olmasını bekliyorum. 

Halen konsolidasyon bölgesinde olan ve düzeltmeden çıkamayan altın açısından geniş perspektifte daha olumluyuz. Düşük faizler, geniş merkez bankası politikaları, mali teşvik paketi belirsizliği, Pekin’e karşı yürütülen ticaret mücadelesi ve ABD seçimlerinin siyasete vereceği şeklin belirsizliği altın fiyatlarının destekleyici faktörleri olabilir. Altının 1950 – 1980 dolar aralığı üzerinde kalıcılık sağlaması konusu önemli olacaktır.


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