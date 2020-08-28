Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1948 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1946 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 454 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 458 TL'den başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 454.53 lira, en yüksek ise 460.12 lira seviyesini görürken; saat 09.49 itibarıyla yüzde 0.81 oranında yükselişle 459.48 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 73 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1948 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.89 oranında yükselişle 1946 dolardan işlem gördü.

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