‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

28.08.2020 - 09:54
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1948 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1946 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 454 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 458 TL'den başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 454.53 lira, en yüksek ise 460.12 lira seviyesini görürken; saat 09.49 itibarıyla yüzde 0.81 oranında yükselişle 459.48 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 73 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1948 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.89 oranında yükselişle 1946 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.108 Değişim: -0,13% Hacim : 2.438 Mio.TL Son veri saati : 10:39
Düşük 1.107 28.08.2020 Yüksek 1.114
Açılış: 1.113
7,3436 Değişim: -0,18%
Düşük 7,3321 28.08.2020 Yüksek 7,3783
Açılış: 7,3571
8,7334 Değişim: 0,37%
Düşük 8,6699 28.08.2020 Yüksek 8,7472
Açılış: 8,7011
459,40 Değişim: 0,77%
Düşük 454,53 28.08.2020 Yüksek 461,06
Açılış: 455,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.