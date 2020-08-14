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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

14.08.2020 - 09:01 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 461 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise 1946 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 461 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 458.69 lirayı, en yüksek 463.52 lirayı görürken; saat 13.06 itibarıyla yüzde 0.15 oranında yükselişle 461.67 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 118 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1962 doları, en düşük ise 1938 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0.37 oranında düşüşle 1946 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatındaki düşüşü sınırladığını belirtti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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