Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Haziran altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 389 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1769 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1763 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 390 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 389 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 387.12 lira seviyesini, en yüksek ise 390.13 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.54 itibarıyla yüzde 0.23 oranında yükselişle 389.02 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1769 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında yükselişle 1763 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Etiketler