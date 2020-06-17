Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 17 Hziran altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 379 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1729 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1727 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 380 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 378.70 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 380.67 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 10.05 itibarıyla yüzde 0.08 oranında düşüşle 379.92 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 488 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1729 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 1727 dolardan işlem gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Koid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Etiketler