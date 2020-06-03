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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Haziran altın yorum

03.06.2020 - 10:54
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Haziran altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 372 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1732 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1721 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 376 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 372 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 370.64 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 373.98 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 10.42 itibarıyla yüzde 0.02 oranında yükselişle 372.11 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 613 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 442 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1732 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.35 oranında yükselişle 1721 dolardan işlem gördü.


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