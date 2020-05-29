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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Mayıs altın yorum

29.05.2020 - 11:39 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Mayıs altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 380 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1732 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1731 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 377 lira seviyesinde hareket etti ve haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 375.35 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 380.52 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 15.21 itibarıyla yüzde 1.08 oranında yükselişle 380.33 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 479 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1732 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.73 oranında yükselişle 1731 dolardan işlem gördü.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını söyledi.

Bugün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamalarda bulunmasının beklendiği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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