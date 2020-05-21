‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Japonya’nın ihracatı sert düştü Japonya’nın ihracatı sert düştü

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 21 Mayıs altın fiyatları

21.05.2020 - 10:20 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 21 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 379 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1749 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1737 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 381 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 379 liradan başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 378.92 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 382.04 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 10.15 itibarıyla yüzde 0.63 oranında düşüşle  379.22 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1749 dolar seviyesine kadar yükselerek şu sıralarda yüzde 0.58 oranında düşüşle 1737 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 485 liradan alıcı buldu.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de haftalık işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri takviminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini bildirdi.

Analistler, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.859 Değişim: 0,69% Hacim : 3.795 Mio.TL Son veri saati : 11:35
Düşük 102.224 21.05.2020 Yüksek 103.016
Açılış: 102.224
6,7899 Değişim: -0,03%
Düşük 6,7803 21.05.2020 Yüksek 6,7922
Açılış: 6,7919
7,4475 Değişim: -0,12%
Düşük 7,4292 21.05.2020 Yüksek 7,4662
Açılış: 7,4563
378,64 Değişim: -0,80%
Düşük 378,51 21.05.2020 Yüksek 382,04
Açılış: 381,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.