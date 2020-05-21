Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 21 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 379 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1749 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1737 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 381 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 379 liradan başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 378.92 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 382.04 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 10.15 itibarıyla yüzde 0.63 oranında düşüşle 379.22 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1749 dolar seviyesine kadar yükselerek şu sıralarda yüzde 0.58 oranında düşüşle 1737 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 485 liradan alıcı buldu.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de haftalık işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri takviminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini bildirdi.

Analistler, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

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