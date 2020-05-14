Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 14 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 384 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1718 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanırken; Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 384 TL seviyesinde hareket etti. Gram altın yeni güne yatay bir seviyeden başlarken; gün içerisinde en düşük 383.39 lira seviyesini, en yüksek ise 385.80 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 11.53 itibarıyla yüzde 0.16 oranında düşüşle 384.71 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı gün içerisinde 1719 dolar seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda ise yüzde 0.10 oranında yükselişle 1718 dolardan işlem gördü.

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Analistler, dün ABD merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının para politikasının sınırlarına gelindiği şeklinde yorumlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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