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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 1 Mayıs altın fiyatları

01.05.2020 - 11:49 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 1 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 380 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1690 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1684 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 373 lira seviyesinde hareket ederken; Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni günde en düşük 375.48 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 381.31 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 14.25 itibarıyla yüzde 0.48 oranında yükselişle 380.51 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.16 oranında düşüşle 1684 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

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