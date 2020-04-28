Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 28 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 384 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1715 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1711 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 384 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 381 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 380.55 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 385.57 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 14.29 itibarıyla yüzde 0.06 oranında düşüşle 384.96 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.12 oranında düşüşle 1711 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.508 liradan satılıyor.

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DÜŞÜŞLER KISA VADELİ KALACAK

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Geçen hafta 389 TL ile tarihi rekor seviyeye yükselen gram altında ardından kısa süreli realizasyonlarla birlikte 380 TL seviyeleri test edildi. Ancak yeniden alımlar geldi ve mevcut durumda 385 TL civarından işlem görmekte. Kısacası, gelen kar satışlarının ardından alıcıların bunu fırsat olarak değerlendirdiğini gördük.

Gram altının iki dinamiği olan dolar kuru ve ons altını kısaca inceleyelim. Dolar kurunda yukarı yönde eğilimin sürdüğünü ancak 7.00 TL eşiğini geçmekte zorlandığını görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesine rağmen TL’nin reel getirisine yönelik iyimserliğin artmaması TL’yi kırılgan yapıyor. Sadece TL değil, genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıf olduğunun altını da çizelim. Dolar kurunda 6.85 TL üzerinde kalınması teknik olarak yukarı yönde eğilimi destekliyor.

Ons altın tarafında ise 9 Nisan’dan bu yana 1670-1740 dolar arasında bir dalgalanma söz konusu… Küresel faizlerin düşük seyretmesi ve piyasalara verilen teşvikler ons altını temel dinamik olarak pozitif etkiliyor. Bu nedenle yaşanan geri çekilmeler kısa süreli kalıyor ve alımlar geliyor.

Bu iki dinamiği birleştirdiğimizde gram altında yukarı yönde eğilimin sürdüğünü görmekteyiz. Gram altındaki bu pozitif eğilim, bu aşamada dolar kuru veya ons altında yaşanabilecek bir düzeltme hareketliyle zayıflar. Şu an dolar kurunun gevşemesi için pek bir sebep gözükmüyor.

Diğer senaryo ise ons altının düşüş trendine girmesi olacak. Ancak bu ihtimal de küresel faizler ve likidite düşünüldüğünde zor gözükmekte. Bu nedenle gram altında pozitif eğilimin sürdüğünü, düşüşlerin kısa vadeli kalabileceğini ve mevcut şartlarda kademeli alım fırsatları vermeye devam edebileceğini söyleyebiliriz.

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