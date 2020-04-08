Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 8 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 359 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1656 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1650 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 359 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 358 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 357.40 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 361.43 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 16.27 itibarıyla yüzde 0.42 oranında yükselişle 359.92 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.17 oranında yükselişle 1650 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 doların destek, 1.665 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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