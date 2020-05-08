‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, Altın yorum, 8 Mayıs altın fiyatları

08.05.2020 - 10:28 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, Altın yorum, 8 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken, şu dakikalarda 393 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise 1720 dolar seviyelerinde...

Gram altın fiyatları, ons altın fiyatındaki yükseliş ve dolar kurundaki hareketlilikle yükselişini sürdürürken; haftanın son işlem gününde de rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı tarihi zirvesini 396.42 lira seviyesine taşırken; saat 12.40 itibarıyla 393.14 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 646.70 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 578 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1723 dolara kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında yükselişle 1720 dolardan işlem gördü. Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt dışında, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.588 Değişim: 0,19% Hacim : 6.942 Mio.TL Son veri saati : 14:06
Düşük 98.408 08.05.2020 Yüksek 99.514
Açılış: 98.903
7,0986 Değişim: 0,08%
Düşük 7,0621 08.05.2020 Yüksek 7,1708
Açılış: 7,0928
7,6993 Değişim: 0,13%
Düşük 7,6416 08.05.2020 Yüksek 7,7774
Açılış: 7,6896
392,84 Değişim: 0,00%
Düşük 389,39 08.05.2020 Yüksek 396,42
Açılış: 392,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.