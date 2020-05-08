Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, Altın yorum, 8 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken, şu dakikalarda 393 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise 1720 dolar seviyelerinde...

Gram altın fiyatları, ons altın fiyatındaki yükseliş ve dolar kurundaki hareketlilikle yükselişini sürdürürken; haftanın son işlem gününde de rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı tarihi zirvesini 396.42 lira seviyesine taşırken; saat 12.40 itibarıyla 393.14 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 646.70 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 578 liradan alıcı buluyor.

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Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1723 dolara kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında yükselişle 1720 dolardan işlem gördü. Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt dışında, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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