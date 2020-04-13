Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 13 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken; şu dakikalarda 366 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1692 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1690 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 363 lira seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya tarihi rekorla başladı. Altının gram fiyatı yeni haftada tarihi rekor seviyesini 367.74 lira seviyesine taşırken; saat 09.53 itibarıyla yüzde 0.98 oranında yükselişle 366.73 lira seviyesinde hareket ediyor.

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Altının ons fiyatı ise 1692 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 4.12 oranında yükselişle 1690.13 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.

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