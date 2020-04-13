‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Sanayi üretimi verisi açıklandı Sanayi üretimi verisi açıklandı

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 13 Nisan altın fiyatları

13.04.2020 - 09:59 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 13 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken; şu dakikalarda 366 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1692 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1690 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 363 lira seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya tarihi rekorla başladı. Altının gram fiyatı yeni haftada tarihi rekor seviyesini 367.74 lira seviyesine taşırken; saat 09.53 itibarıyla yüzde 0.98 oranında yükselişle 366.73 lira seviyesinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı ise 1692 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 4.12 oranında yükselişle 1690.13 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.475 Değişim: 0,00% Hacim : 4.338 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 95.019 13.04.2020 Yüksek 96.575
Açılış: 95.463
6,7653 Değişim: 1,02%
Düşük 6,7014 13.04.2020 Yüksek 6,7906
Açılış: 6,7014
7,3974 Değişim: 1,12%
Düşük 7,3088 13.04.2020 Yüksek 7,4470
Açılış: 7,3152
368,09 Değişim: 1,27%
Düşük 360,89 13.04.2020 Yüksek 369,55
Açılış: 363,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.