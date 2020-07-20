Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 20 Temmuz altın fiyatları

Gram altın fiyatları, tarihi rekor kırarken; altının ons fiyatı ise yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 399 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününde Türkiye piyasalarının kapanış saati itibarıyla 400 lira seviyesinde hareket ederken; uluslararası piyasalarda tarihi rekorunu tazeledi. Gram altın tarihi rekor seviyesini 401.37 lira seviyesine taşırken; saat 18.01 itibarıyla 400.69 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 660 lira, Cumhuriyet altını da 2.627 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1820 dolar seviyesine kadar yükselerek 19 Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.28 oranında yükselişle 1815 dolardan işlem gördü.

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Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

GRAM ALTIN 400 TL ÜZERİNE YERLEŞEBİLİR Mİ?

Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı

Ons altın geçtiğimiz hafta başlattığı 1800 dolar hareketini yeni haftada korumaya devam ediyor. Veri bazlı gelişmelerin etkisi ile kısa vadeli fiyatlamalar izleyen ons altında hareket daha çok virüsün artan tablosundan kaynaklanıyor. ABD’de bazı eyaletlerde, birkaç sektör gruplarında kapanışlar ve önlemler sürerken, vaka artışları henüz sınırlandırılabilmiş değil. Aşıya yönelik açıklamalar ilerleme kaydettiği yönünde olsa da sürece tam anlamıyla nokta koyabilecek durumda gözükmüyor. Bu nedenle piyasalar için risk devam ettiği kadar kesin şekilde çözüm kabul edilecek çalışmalarda hızla devam ediyor. Bu noktada gelecek hafta 27 Temmuz günü 30 bin kişi üzerinde en kapsamlı yapılacak aşı çalışmaları sonuçları süreç adına oldukça kritik olacak.

Bu çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak kıymetli metaldeki hareketin seyri de şekillenecek. Şayet güzel bir sonuç ons altında 1800 dolar altında, 1793 dolar – 1779 dolar bandını öne çıkarabilir. Yukarıda ise tedavinin ya da aşının yetersiz kaldığına ilişkin sinyaller negatif yorumlanabilir, fakat bu tarz açıklamalar sıkça geldiği için fiyatlamaların etkisi ilk zamanlara göre daha sınırlı ölçüde gerçekleşebilir. Belki burada vaka sayısındaki artışın daha da hız kazanması riskleri önemli ölçüde tetiklerse ons altında 1818-1822 dolar üzerinde fiyatlamalar oluşabilir.

Gram altını da konuşurken değindiğimiz ons altında, fiyat hareketi belli bir aralıkta gerçekleşirken, kurdaki stabil seyirde yeni rekorların önüne geçiyor. Kurda 6,86 TL çevresindeki seyrin korunması ve olası ons altın düşüşü 395 TL, aksi halde 401,20 TL üzerindeki fiyatlamaları beraberinde getirir. Gram altın bu seviyeye çok uzak değil ve belirleyici faktör ons altın olacak. Kurda sürpriz bir hareket oluşmadıkça gram altında hareket alanı ise 394 – 401 TL aralığının 3-4 TL esnetilecek şekilde olması beklenebilir. Burada yatırımcıların belirleyeceği strateji daha önce de aktardığımız gibi uzun vade için düştükçe kademeli alımların korunması yönünde olacaktır. Anlık 399 TL seviyesinden fiziki alım harici bankadan yapılacak alımların neticesinde, spot piyasada görülen en yüksek gram altın fiyatlamasının üzerinde bir maliyetlenme oluşacaktır ki bu durum biraz bekletebilir. Bu nedenle fiyat artı vergi ile birlikte toplam değerin en yüksek görülen 401,20 TL seviyesinin ne kadar altında kaldığı burada kritik olacaktır ki alımların bu yönde şekillenmesi daha uygun olacaktır. Satım içinse makul bulunan seviyeler realizasyon için uygun olsa da uzun vadede tutmak hala makul görünüyor.

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