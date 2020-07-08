Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, 8 Temmuz altın yorum

Gram altın fiyatları psikolojik seviye olan 400 lirayı aşarak tarihi zirvesini yenilerken; altının ons fiyatı ise yaklaşık 9 yılın zirvesini gördü. Peki, altın fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor mu? Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy Bigpara için yorumladı.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, bugün tüm zamanların rekorunu kırarken; altının ons fiyatı ise 6 Eylül 2011 tarihinde gördüğü tarihi zirvesinden beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 395 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın 401.32 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi rekorunu kırarken, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saat 18.06 itibarıyla uluslararası piyasalarda yüzde 0.96 yükselişle 399.64 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1818 doları görerek, 6 Eylül 2011 tarihinde gördüğü 1921 dolar olan tarihi zirvesinden beri en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.92 oranında yükselişle 1811 dolardan işlem gördü.

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ALTIN GÜN İÇİNDE YENİDEN REKOR TAZELEDİ

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın, birkaç haftadan bu yana bahsettiğimiz 1.800 dolar psikolojik destek seviyesini dün itibariyle zorlamaya başlamış, bugün sabah saatlerinde rekor kırarak yakalamıştı ki gün sonuna doğru 1.816 dolar seviyesine kadar yükselerek aynı gün içinde rekorunu tazelemiş oldu. Gün içi seanslarda özellikle Amerika’da yeniden artan vaka haberleri ve ikinci dalga salgına dair artan endişeler doların Sterlin ve Euro karşısında değer kaybetmesine neden olurken altına talebin artmaya başladığını gördük. İngiltere’den bugün gelen, ekonomiye daha fazla teşvik yapılmasına yönelik haberler ve Fed yönetiminden parasal genişleme için ilave alanın olduğuna dair gelen söylemler parasal genişlemenin devam edeceği sinyalini verdi. Sabah saatlerinde ons altındaki yükseliş hızını dizginleyen önemli faktör olarak gördüğümüz ABD Dolar Endeksinde geri çekilme meydana gelmesi ve ABD’nin Hong Kong ile alakalı olarak Çin ile arasındaki gerginliği tırmandırması neticesinde oluşan panik havasıyla Ons altın 1.800 doları aşarak rekor seviyelere ulaşmış oldu.

Şu durum çok net görülüyor ki; Koronavirüs salgınına dair vaka artış haberleri ve ikinci dalganın gelmesine dair endişeler ortadan kalkmadığı müddetçe ve salgın tamamen kontrol altına alınmadığı müddetçe ons altın ana yükseliş eğilimini devam ettirecek. Elbette ki bu esnada ufak çaplı kar satışları da gelecektir. Bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak lazım. Ancak bu kar satışları neticesinde gelen geri çekilmelerin hepsine birer alım fırsatı olarak bakmak lazım. Geri çekilmelerde, 1.775 dolar kısa vadeli destek olarak takip edilmeli.

Dolar/TL kurunun günlerdir 6.85-6.86TL yatay fiyat seyri, gram altının yukarı yönlü hareketlerini ons altına göre nispeten az da olsa sınırlı tutmaya devam ediyor. Kurda bu yatay hareket devam ettiği müddetçe ons altındaki hareketler gram altın tarafında daha sınırlı kalmaya devam edecektir. Ons altının 1.800 doların üzerine çıkması paralelinde gram altının da 400 TL olduğunu gördük. Geri çekilmelerde artık destek seviyesinin 380-385 TL aralığının üstüne çıkarak 387 TL olduğunu söyleyebiliriz. Altında küresel satış kaynaklı bir düzeltme hareketi gelmesi halinde 387 TL’nin altına inişler görsek bile bunun çok kalıcı olacağına dair bir etken görünmüyor. Dolayısıyla bu fiyatın altındaki seviyeler alış fırsatları barındırıyor diyebiliriz.

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