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Gram altın 280 liranın üzerinde

18.12.2019 - 17:12
Gram altın 280 liranın üzerinde | Altın Haberleri

Gram altın 280,5 lira, çeyrek altın 457 lira ve Cumhuriyet altını 1.870 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 280,5 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 279,3 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 280,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.477,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin, Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporunun önceki gün yayımlaması sonrası dava taslağının bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 dolar seviyesinin, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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