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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? ( 10 Ağustos altın fiyatları )

10.08.2018 - 10:47
Gram altın 250 TL'ye yükselebilir

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 231 liradan, çeyrek altın ise 386 liradan alıcı buldu. AA Finans Analisti İslam Memiş, yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,94 primle 216,2 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,8 değer kazancıyla 231 liradan işlem görüyor.

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Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.575 liradan satılıyor.  Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 1.208 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 250 TL'Yİ BULUR

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi. 


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