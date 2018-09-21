Dev bankadan altın tahmini

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, altın fiyatlarında 3, 6 ve 12 aylık vadelerde kademeli yükseliş bekliyor.

Goldman Sachs Group Inc.'e göre altında temel göstergeler, doların zayıflaması, Çinli ve Hintli alımlarının sıçraması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervinin istikrar kazanmasıyla birlikte değişim sinyalleri göstermeye başladı.

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Jeffrey Currie ve Michael Hinds'in aralarında bulunduğu kurum analistlerinin 20 Eylül tarihli raporunda “Altın fiyatlarının gelişmekte olan ülke talebine etkisiyle bu noktadan kademeli olarak artmasını bekliyoruz” ifadesi yer aldı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Sarı metalde yükseliş beklentisine karşın banka, 3, 6 ve 12 aylık tahminleri sırasıyla 1.350 dolar, 1.375 dolar ve 1.450 dolardan 1.250 dolar, 1.300 dolar ve 1.325 dolara indirdi.