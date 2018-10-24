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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 24 Ekim altın fiyatları )

24.10.2018 - 10:46 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 24 Ekim altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 227,8 liradan, çeyrek altın ise 372 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel 233,3 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 primle 227,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 primle 227,8 liradan işlem görüyor.

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Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.523 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 1.231,62 dolardan işlem görüyor.

İŞTE GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

AA Finans Analisti İslam Memiş, gelişmiş ülke borsalarında yaşanan sert satışların güvenilir liman olarak altın talebinin artmasına neden olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı 1.227 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse yükselişler 1.250 dolara kadar sürebilir. Olası düşüşlerde 1.227 doların aşağı yönlü kırılması durumunda 1.217 doları takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatı ile dolar kuruna bağlı olarak yurt içinde gram altının yükseldiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225 liranın destek, 230 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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