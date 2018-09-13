Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 13 Eylül altın fiyatları )
Altının ons fiyatı hafif gerilerken, gram altın 246,1 liradan, çeyrek altın ise 404 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 246,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki düşüşlere paralel 243 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kaybıyla 246,00 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 246,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 404 lira, Cumhuriyet altını da 1.647 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.205,13 dolardan işlem görüyor.
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