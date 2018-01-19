‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 68 doların üzerinde Petrol fiyatları 68 doların üzerinde Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi

Çeyrek altın ne kadar?

19.01.2018 - 10:29

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,9 lira seviyelerinde dengelenirken, ons altın düne göre yükselişle hareket ediyor.

Altının gramı güne yükselişle başladı. Dün 160,39 liraya kadar gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesini gören altının gramı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 1,1 azalışla 161 liranın hemen altından tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.082 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.324-1.333 dolar bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,5'lik artışla 1.332,8 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 
 


Etiketler

  • altın fiyatları
  • çeyrek altın
  • gram altın
  • ons altın
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 68 doların üzerinde Petrol fiyatları 68 doların üzerinde Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.147 Değişim: -1,46% Hacim : 7.041 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.926 19.01.2018 Yüksek 117.065
Açılış: 116.724
3,8062 Değişim: 0,83%
Düşük 3,7611 19.01.2018 Yüksek 3,8167
Açılış: 3,77475
4,6575 Değişim: 0,72%
Düşük 4,6015 19.01.2018 Yüksek 4,6697
Açılış: 4,62405
163,26 Değişim: 1,43%
Düşük 160,54 19.01.2018 Yüksek 163,70
Açılış: 160,96
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.