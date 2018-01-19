Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,9 lira seviyelerinde dengelenirken, ons altın düne göre yükselişle hareket ediyor.

Altının gramı güne yükselişle başladı. Dün 160,39 liraya kadar gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesini gören altının gramı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 1,1 azalışla 161 liranın hemen altından tamamladı.

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Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.082 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.324-1.333 dolar bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,5'lik artışla 1.332,8 dolar seviyelerinde işlem görüyor.



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