Çeyrek altın ne kadar? ( 24 Ekim altın fiyatları )

Altın fiyatları, Fed'in başına kimin geçeceğinin erken açıklanma ihtimaliyle dar aralıkta işlem gördü. Çeyrek altın ise 250 liranın üzerinde işlem gördü.

Altın hafif gerileyen doların desteğiyle yükseldi ancak Fed'in başına kimin geçeceğinin erken açıklanma ihtimaliyle dar aralıkta işlem gördü.

Spot altının ons fiyatı dün 1,271.86 dolar ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 artışla 1,282.80 dolara yükseldi. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,284.60 dolara yükseldi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 152 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,08 yükselişle 250 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 1022 liradan alıcı buldu.