Altının ons fiyatı sekiz haftanın en düşük seviyesinden yükselişe geçerken, çeyrek altın 230 liradan satılıyor.
Altın fiyatları bugün hafif yükselerek sekiz haftanın en düşük seviyesinin yeniden üzerine çıkarken, ABD dolarının yen karşısında değer kaybetmesinden destek buldu.
Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 1,221 dolardan işlem gördü.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yüzde 0,23 yükselişle 140 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,32 yükselişle 230 liradan, cumhuriyet altını ise 949 liradan alıcı buluyor.
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