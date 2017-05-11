BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altının gram fiyatı yüzde 0,23 yükselişle 140 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,32 yükselişle 230 liradan, cumhuriyet altını ise 949 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün hafif yükselerek sekiz haftanın en düşük seviyesinin yeniden üzerine çıkarken, ABD dolarının yen karşısında değer kaybetmesinden destek buldu.

Altının ons fiyatı sekiz haftanın en düşük seviyesinden yükselişe geçerken, çeyrek altın 230 liradan satılıyor.

En çok altına sahip 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte en az sorun çıkaran otomobiller

İşte 2017'nin en çok satan otomobilleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu