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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 08 Mart 2019 Çeyrek altın fiyatları )

08.03.2019 - 10:20
Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 08 Mart 2019 Çeyrek altın fiyatları )

Gram altın 227,2 lira, çeyrek altın 371 lira ve Cumhuriyet altını 1.517 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar/TL'deki değer kazancına paralel 226,6 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 226,2 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,44 artışla 227,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.5171 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.292,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.285-1.312 dolar bandının izleneceğini ifade edilen analistler, gram altında ise 223 liranın destek, 230 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti. 


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