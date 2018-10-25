Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 25 Ekim altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 227,4 liradan, çeyrek altın ise 371 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,4 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kayıplarına paralel 223,9 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 226,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,44 primle 227,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını da 1.521 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.236 dolardan işlem görüyor.

MERKEZ BANKALARININ KARARLARI TAKİP EDİLECEK

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225 liranın destek, 233 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarını takip edeceğini ifade eden Memiş, "Draghi’nin basın açıklaması, piyasalar için oldukça önemli olacak. İtalya tahvillerinden kaçış, Brexit süreci ve avro/dolar paritesinin değer kaybettiği bugünlerde Draghi’nin söylemleri, dolar cinsi varlıkların yönü açısından da ip ucu verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatında 1.227 doların destek olarak takip edildiğini, bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükselişlerin 1.270 dolara kadar süreceğini kaydetti.

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