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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 26 Eylül 2018 Çeyrek altın fiyatları )

26.09.2018 - 10:22
Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı 1200 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın 238 liradan, çeyrek altın ise 383 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 240,6 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 primle 238,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 238,0 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 383 lira, Cumhuriyet altını da 1.589 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda 1.200,2 dolardan işlem görüyor.

"1.187-1.207 DOLAR BANDI GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu akşam saat 21.00’de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Memiş, piyasaların Fed’in politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisini fiyatladığını belirterek, "Fed'in faiz kararı piyasalar tarafından önceden satın alındığından emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar beklemiyoruz. Ons altında 1.187-1.207 dolar bandı geçerliliğini koruyor. Biz, dar bant aralığına sıkışmış olan altının ons fiyatında düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Fed’in faiz kararından sonra Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları emtia fiyatlarını destekleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kurunun altının gram fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 235 liranın destek, 240 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. 


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