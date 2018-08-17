Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 17 Ağustos altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1175 dolar seviyesinde hareket ederken; gram altın 218,2 liradan, çeyrek altın ise 357 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 218,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 219,6 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 218,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.458 liradan satılıyor.

Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1.175,00 dolardan işlem görüyor.

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