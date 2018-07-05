Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 5 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının gram fiyatı, dün 191 liranın üzerine çıkması sonrasında gelen satışlarla düşüşe geçerken, bugün 188,4 lira seviyelerinde dengelendi. Altının ons fiyatı ise yatay bir seyir izliyor.

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki artıştan bulduğu destekle 191,1 lira ile bir haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrasında, dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 188,7 liradan tamamladı.

Bugün ise 188,2-189,2 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,2 düşüşle 188,6 liradan işlem görüyor.

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ONS ALTIN FED TUTANAKLARINI BEKLİYOR

Altın fiyatları dün bir haftanın zirvesini gördükten sonra, doların gerilediği bir ortamda dar aralıkta seyrederken, piyasalar TSİ 21.00'da yayınlanacak Fed'in son toplantı tutanaklarını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,255.59 dolar ile yatay seyrediyor.

Fed 12-13 Haziran tarihlerinde yaptığı toplantısında beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan yükseltmiş ve 2007-2009 krizinden bu yana uyguladığı ekonomiye güçlü destek politikasında yeni bir döneme girildiğine işaret etmişti.

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