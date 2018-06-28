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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 28 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

28.06.2018 - 11:00
Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı altı ayın dip seviyelerinde hareket ederken, gram altın 186,7 liradan, çeyrek altın ise 306 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 185,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 186,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 306 lira, Cumhuriyet altını da 1.248 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 6 AYIN DİP SEVİYESİNDE

Altın fiyatları ABD-Çin ticaret gerilimindeki son gelişmelerin dolarda hafif düşüşe yol açmasıyla hafif yükselse de, dün gördüğü altı ayın dip seviyesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,252.74 dolara yükseldi.

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