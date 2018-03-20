Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 20 Mart altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yatay seyrinde işlem görürken, gram altın 166,8 lira, çeyrek altın 272 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI YATAY SEYRİNDE

Altın dün gördüğü iki haftanın dip seviyesinden toparlandıktan sonra yüksek seyir izlerken, işlemciler ABD para politikasının yılın geri kalanındaki seyrini belirlemek için günün ilerleyen saatlerinde başlayacak ve iki gün sürecek Fed toplantısını bekliyorlar.

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Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,307.51 doları gördükten sonra 1,316.44 dolar ile yatay seyrediyor.

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