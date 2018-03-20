‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubat ayında arttı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubat ayında arttı

Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 20 Mart altın fiyatları )

20.03.2018 - 10:28

Altının ons fiyatı yatay seyrinde işlem görürken, gram altın 166,8 lira, çeyrek altın 272 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı. 

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTININ ONS FİYATI YATAY SEYRİNDE

Altın dün gördüğü iki haftanın dip seviyesinden toparlandıktan sonra yüksek seyir izlerken, işlemciler ABD para politikasının yılın geri kalanındaki seyrini belirlemek için günün ilerleyen saatlerinde başlayacak ve iki gün sürecek Fed toplantısını bekliyorlar.

##$HABER_1444794$##

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,307.51 doları gördükten sonra 1,316.44 dolar ile yatay seyrediyor.


Etiketler

  • Altının ons fiyatı
  • gram altın
‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubat ayında arttı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubat ayında arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.445 Değişim: 0,86% Hacim : 6.471 Mio.TL Son veri saati : 17:54
Düşük 115.083 20.03.2018 Yüksek 116.728
Açılış: 116.033
3,9304 Değişim: -0,14%
Düşük 3,9217 20.03.2018 Yüksek 3,9529
Açılış: 3,93605
4,8242 Değişim: -0,67%
Düşük 4,8145 20.03.2018 Yüksek 4,8709
Açılış: 4,85685
165,46 Değişim: -0,75%
Düşük 165,15 20.03.2018 Yüksek 166,79
Açılış: 166,70
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.