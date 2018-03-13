Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 13 Mart altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 163 liradan, çeyrek altın ise 267 liradan alıcı buldu.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 163,5 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.
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ONS ALTIN GERİLEDİ
Altın fiyatları doların yüksek seyir izlemesiyle gerilerken, yatırımcılar enflasyon görünümü ve Fed'in faiz artışı yaklaşımını belirlemek için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD TÜFE verisini bekliyorlar.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,321.34 dolara geriledi.
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