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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 9 Ağustos altın fiyatları )

02.03.2018 - 10:12

Altının ons fiyatı tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederken; gram altın 161,4 liradan, çeyrek altın ise 265 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle 3 haftanın en düşük seviyesi olan 159,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 161 liradan tamamladı. 

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 161,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA TEPKİ ALIMI

Doların küresel piyasalarda değer kazanmasının etkisiyle dün 1.300 dolar sınırına kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 1.315 dolar seviyesinden tamamladı. Bugüne Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 1.318 dolardan işlem görüyor.

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  • küresel piyasalar
  • dolar kuru
  • altının gram fiyatı
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