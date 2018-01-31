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Çeyrek altın ne kadar? ( 31 Ocak altın fiyatları )

31.01.2018 - 10:01

Altının ons fiyatı yükselişe geçerken; gram altın 162,9 lira, çeyrek altın 267 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 162,4 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

ONS ALTIN DİPTEN YÜKSELDİ

Dün bir haftanın dip seviyesini gören altın fiyatları doların dün başlayan ve bugün sona erecek Fed toplantısı sonucu öncesinde başlıca para birimleri karşısında gerilemesiyle yükseldi. Spot altının ons fiyatı  yüzde 0.2 artışla 1,341.15 dolara yükseldi.


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