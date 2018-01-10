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Çeyrek altın ne kadar? ( 10 Ocak altın fiyatları )

10.01.2018 - 10:15

Altının ons fiyatı 1310 dolardan işlem görürken; altının gram fiyatı 159,2 liradan alıcı buldu.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 159,3 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 159,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor. 

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Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.310,5 dolardan işlem görüyor. 


Etiketler

  • Asya piyasaları
  • direnç konumu
  • satış ağırlıklı
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