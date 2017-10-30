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Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ekim altın fiyatları )

30.10.2017 - 11:02

Altının ons fiyatı dolara olan taleple 269 dolara geriledi. Altının gramı 153,7 liradan, çeyrek altın 253 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 153,7 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 155,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,98 değer kaybıyla 153,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 253, Cumhuriyet altını 1.030 liradan satılıyor.

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Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,37 azalışla 1.269,3 dolardan işlem görüyor.

 


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