Çeyrek altın ne kadar? ( 27 Ekim altın fiyatları )

Altının fiyatları dar aralıkta işlem görürken; altının ons fiyatı 1267 seviyesinden, çeyrek altın ise 255 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları seansın ilk işlemlerinde üç haftanın dip seviyesini gördükten sonra doların euro karşısında değer kazanmasıyla dar aralıkta seyrediyor.

Dolar Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programının süresini uzatmasının ardından euro karşısında değer kazandı. Spot altının ons fiyatı 1,265.08 dolar ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra neredeyse değişim göstermeyerek 1,267 dolarda seyrediyor. Spot altın haftalık yüzde 1 düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı ise yüzde 0.1 düşüşle 1,268 dolara geriledi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 155 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,20 yükselişle 255 liradan, cumhuriyet altını ise 1042 liradan alıcı buldu.