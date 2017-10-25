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Çeyrek altın ne kadar? ( 25 Ekim altın fiyatları )

25.10.2017 - 10:14

Altının gram fiyatı 152 liradan işlem görürken, çeyrek altın 251 liradan alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise 1.273 dolarda hareket etti.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 152,8 lira seviyesinde dengelendi. Altının gramı 152,8 liradan işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 153,6 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 152,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da 1.023 liradan satılıyor.

DOLARDAN NEGATİF ETKİLENDİ

Küresel piyasalarda güçlü seyreden dolardan negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.273,1 dolardan işlem görüyor. 
 


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