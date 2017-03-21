Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı iki haftanın zirvesine yakın seyrederken, çeyrek altın 235 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları önemli bir direnç noktasını kıramamasının ardından bugün hafif kayıplar yaşasa da Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın bu yıl faiz artışlarının hızlandırılmayabileceğine yönelik verdiği sinyaller üzerine bir önceki seansta gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrine devam etti.

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Spot altının ons fiyatı yüzde 0.5 gerileyerek 1,227.50 dolara inerken, bir önceki seansta 1,235.50 dolar ile 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,30 düşüşle 143 liradan işlem görürken; çeyrek altın 235 liradan, Cumhuriyet altını ise 966 liradan alıcı buluyor.

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