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Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 3 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

03.02.2020 - 11:08
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 3 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

Gram altın 303,2 lira, çeyrek altın 494 lira ve Cumhuriyet altını 2.022 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yüzde 0,7 düşüşle 303,2 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 305,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 303,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.022 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında açılışta 1.592 doları gören ve sonrasında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.576 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki yüksek risk algısının varlık fiyatlarında etkili olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini kaydetti.


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