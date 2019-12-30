‹ Önceki Haber Turizmde yeni rekor geldi Turizmde yeni rekor geldi Sonraki Haber › Borsa İstanbul çarşamba günü açık mı? Borsa İstanbul çarşamba günü açık mı?

Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 30 Aralık altın fiyatları )

30.12.2019 - 12:28 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 30 Aralık altın fiyatları )

Gram altın 289,4 lira, çeyrek altın 475 lira ve Cumhuriyet altını 1.940 liradan işlem görüyor.

Gram altın, geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 289,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya sakin başlayan altının gram fiyatı, saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 289,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 475 lira, Cumhuriyet altını da 1.940 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından 1.513 dolar seviyesinde dengelendi

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.515 dolar, gram altında ise 290 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
114.721 Değişim: -0,03% Hacim : 5.189 Mio.TL Son veri saati : 13:15
Düşük 114.419 31.12.2019 Yüksek 115.312
Açılış: 115.072
5,9497 Değişim: 0,02%
Düşük 5,9419 31.12.2019 Yüksek 5,9513
Açılış: 5,9486
6,6706 Değişim: 0,07%
Düşük 6,6569 31.12.2019 Yüksek 6,6783
Açılış: 6,6657
291,41 Değişim: 0,58%
Düşük 289,62 31.12.2019 Yüksek 291,78
Açılış: 289,73
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.