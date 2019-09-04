‹ Önceki Haber Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Sonraki Haber › Borsadaki şirketlerin karı 37.7 milyar liraya geriledi Borsadaki şirketlerin karı 37.7 milyar liraya geriledi

Çeyrek altın kaç lira?

04.09.2019 - 11:19
Çeyrek altın kaç lira? | Altın Haberleri

Gram altın 280,4 lira, çeyrek altın 463 lira ve Cumhuriyet altını 1.890 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 280,4 lira seviyesinde seyrediyor. Dün altının ons fiyatı yükselse de dolar/TL'de yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 284,9 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,6 değer kaybıyla 280,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.890 liradan satılıyor.

Altının onsu ise dünkü yüzde 1,2'lik yükselişin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.537,1 dolardan alıcı buluyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında gelmesinin altının ons fiyatındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda artan risk algısının ve İngiltere'de Brexit süreci başta olmak üzere yoğunlaşan siyasi risklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini ifade eden analistler, merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimalinin artmasının, fiyat hareketinde etkili diğer bir unsur olduğunu dile getirdi.

Analistler bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkz Bankası Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Sonraki Haber › Borsadaki şirketlerin karı 37.7 milyar liraya geriledi Borsadaki şirketlerin karı 37.7 milyar liraya geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.783 Değişim: 0,97% Hacim : 2.301 Mio.TL Son veri saati : 11:30
Düşük 99.574 04.09.2019 Yüksek 99.955
Açılış: 99.657
5,6600 Değişim: -1,20%
Düşük 5,6503 04.09.2019 Yüksek 5,7349
Açılış: 5,7285
6,2226 Değişim: -1,05%
Düşük 6,2109 04.09.2019 Yüksek 6,2967
Açılış: 6,2885
279,87 Değişim: -1,78%
Düşük 279,28 04.09.2019 Yüksek 285,44
Açılış: 284,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.